Bola de fogo incandescente observada no céu no sul de Portugal

Um meteoro passa pelas estrelas durante a chuva anual de Perseidas no deserto de Negev, no sul de Israel

Uma bola de fogo percorreu a 100 mil quilómetros por hora, na madrugada de domingo, o céu no sul de Portugal e Espanha, divulgaram na terça-feira os responsáveis do projecto SMART, do Instituto de Astrofísica da Andaluzia (IAA-CSIC).

Os sensores deste projecto assinalaram a passagem da bola de fogo através dos diferentes observatórios astronómicos, noticia a agência EFE.

Segundo analisou o investigador principal do projecto SMART, José María Madiedo, o evento registou-se na madrugada de domingo, pelas 00h07 locais.

A entrada de um meteoróide na atmosfera terrestre, a uma velocidade de cerca de 100 mil quilómetros por hora, resultou naquele fenómeno. A rocha vinda do espaço, ao colidir com a atmosfera a uma velocidade enorme, ficou incandescente, gerando assim uma bola de fogo, que teve início a cerca de 105 quilómetros acima da província de Badajoz (Andaluzia), em concreto sobre a localidade de Villanueva del Fresno.

A partir deste ponto avançou em direcção a noroeste, entrando no espaço aéreo de Portugal e, por último, extinguiu-se a cerca de 60 quilómetros de altitude na região do Alentejo, na localidade de Santo António do Baldio, concelho de Reguengos de Monsaraz, distrito de Évora.

Meteoro, meteorito ou meteoróide? Quando o corpo celeste está a navegar no espaço, diz-se “meteoróide”. No momento em que atinge a atmosfera terrestre, passa a “meteoro” – que é o nome que se dá ao rasto luminoso que se observa devido à combustão causada pelo atrito com o ar. Os resíduos que cheguem ao chão e sejam encontrados chamam-se “meteoritos”.

No total, o meteoro percorreu a atmosfera durante 51 quilómetros.

Os detectores do projecto SMART operam no âmbito da Rede Meteorológica e de Observação da Terra do Sudoeste da Europa (SWEMN), que visa monitorizar continuamente o céu, com o intuito de registar e estudar o impacto na atmosfera terrestre de rochas de diferentes objectos do Sistema Solar,