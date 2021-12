Voo de regresso de Moçambique: alívio e tranquilidade

Operação de testagem no aeroporto de Lisboa contou com 30 profissionais. Passageiros vindos de Moçambique têm de ficar 14 dias em isolamento profiláctico.

Os testes de despiste à covid-19 para os passageiros que esta segunda-feira às 18h30 chegaram a Lisboa no segundo voo de apoio ao regresso de Moçambique foram gratuitos e contaram com o apoio do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM). No total, foram mobilizados 30 profissionais para a testagem dos 273 passageiros do voo. Alívio e tranquilidade foram algumas das sensações dos viajantes, que ao contrário do que esperavam, não encontraram longas filas de espera à chegada, nem tiveram de pagar teste.