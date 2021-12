O SNS está doente

O SNS, lamento, não é para mães, porque as mães do SNS não trabalham das 9h às 17h e porque ninguém ainda percebeu que é importante que as instituições tenham creches que se adaptem aos horários dos funcionários.

Comecei a trabalhar no Hospital do Espírito Santo de Évora no dia 9 de Novembro de 2009. Felizmente para mim, naquele ano, a nota final de licenciatura foi escolhida como critério de desempate para a colocação no serviço da nossa preferência. E se eu tinha alguma certeza naquela fase da minha vida é que, mais do que tudo, queria trabalhar na área da cardiologia.