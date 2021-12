Baptista Leite: “Não se espera que pessoas que se opõem à estratégia de Rio possam estar nas listas”

Ricardo Baptista Leite, médico, 41 anos, admitiu que quem discordou da estratégia de Rui Rio não seja agora candidato a deputado, com excepções. Em entrevista no programa Interesse Público, deixa uma frase clara: “Aquilo que não se espera é que pessoas que de uma forma absolutamente clara e aberta se opõem frontalmente à estratégia do dr. Rio para se apresentar como candidato a primeiro-ministro, agora possam estar integrados nas listas”.