Preços e prazos: um lençol de problemas no têxtil

O custo de transporte de matéria-prima pode ficar mais caro do que o próprio produto. Uma situação insustentável, lamentam os responsáveis da Joafil.

O ano 2021 está a ser mais um ano de crescimento para a Joafil. Mesmo em (mais um) ano de pandemia, o negócio familiar de roupa de cama e de banho voltou a aumentar a facturação, e os dois irmãos pensam em desenvolver ainda mais a empresa de 15 anos que dá sequência a uma marca com três décadas, criada pelos pais. Porém, os últimos meses têm trazido instabilidade a um ano de recuperação, com um rápido crescimento do custo das matérias-primas a pôr em causa a retoma e a colocar interrogações nos planos de um futuro próximo.