Sexta, na TV: de Havana à Kalifornia, com um atentado na Colômbia e Almas Mortas na China

CINEMA

O Gladiador

AXN Movies, 21h10

Cinco Óscares premiaram este épico histórico de Ridley Scott, passado na Roma Antiga, com Russell Crowe no papel principal. Ele é Narcissus Maximus, alvo de uma conspiração engendrada por Commodus (Joaquin Phoenix) para impedir que seja designado sucessor do imperador. Maximus sobrevive, mas acaba nas mãos de um negociador de escravos e é obrigado a provar o seu valor nas arenas, enquanto gladiador.

O Nosso Cônsul em Havana

RTP1, 22h53

Versão cinematográfica da série de ficção histórica sobre o período em que Eça de Queirós (1845-1900) exerceu o cargo de cônsul de Portugal na então colónia espanhola de Cuba. É protagonizada por Elmano Sancho, realizada por Francisco Manso e escrita por António Torrado, com a colaboração de José Fanha.

Kalifornia

Fox Movies, 1h20

Um road thriller realizado por Dominic Sena, segundo um argumento de Stephen Levy e Tim Metcalfe. Brian (David Duchovny) e Carrie (Michelle Forbes), um escritor e uma fotógrafa, viajam para a Califórnia para começar uma nova vida. Brian aproveita para escrever um livro sobre assassinos em série e vai visitando lugares onde foram cometidos crimes. A Carrie cabe captar as imagens. Para terem menos despesas, põem um anúncio para encontrar dois companheiros de viagem, ao qual respondem Early (Brad Pitt) e a namorada, Adele (Juliette Lewis). Mas depressa Brian e Carrie compreendem o erro que cometeram.

DOCUMENTÁRIOS

O Grande Mistério do Evereste

Discovery, 21h

Edmund Hillary e Tenzing Norgay terão mesmo sido os primeiros a alcançar o cume do Evereste, em 1953? Quase 30 anos antes, George Mallory e Andrew Irvine tinham tentado a façanha, mas desapareceram. Terão conseguido atingir o topo antes de morrer? O que lhes terá acontecido? É a perguntas como estas que o documentário tenta responder, ao acompanhar um grupo de montanhistas experientes que, em busca de pistas no terreno, envereda numa expedição delineada a partir de imagens recolhidas por satélite.

Matar Escobar

TVCine Edition, 22h

Apresentado como um thriller documental, o filme de David Whitney condensa detalhes, testemunhos e imagens inéditas do atentado à vida do impiedoso e poderoso narcotraficante colombiano Pablo Escobar, em 1989. Um desses depoimentos é de Peter McAleese, o mercenário escocês contratado para liderar a perigosa – e falhada – missão. Matar Escobar abre o ciclo Segredos Ocultos, que prossegue na próxima sexta-feira com O Agente Infiltrado, de Maite Alberdi, e, na seguinte, com O Dissidente, de Bryan Fogel.

Almas Mortas

RTP2, 22h57

Depois de ter realizado o drama de ficção (baseado em factos reais) A Fossa (2010), sobre a experiência em campos de reeducação para “direitistas”, na viragem da década de 1950 para a de 60, na China de Mao, o cineasta Wang Bing voltou a desenterrar essa história, mas indo ao encontro de sobreviventes do “holocausto asiático” em que, no deserto de Gobi, inúmeros prisioneiros foram abandonados para morrer. Os testemunhos – muitos, de pessoas que desapareceram antes de o documentário estar acabado (saiu em 2018) – são impressionantes pelo sofrimento relatado, mas também por evidenciarem um sentido de humanidade roubada. A obra, que tem mais de oito horas de duração no total, é emitido em duas partes: a primeira vai hoje para o ar; a segunda, na próxima sexta-feira à noite.

INFANTIL

Um Porquinho Chamado Babe

Cinemundo, 21h

Era uma vez um porco que insistia em comportar-se como um cão pastor, um pato com a mania de que era um galo, um cão com dificuldades auditivas, um agricultor com um coração maior do que ele próprio e a sua mulher com desejos de leitão assado ou de pato com laranja para a consoada. Junta-se tudo e estão apresentadas as personagens do filme de Chris Noonan, adaptado do romance de Dick King-Smith. Filmado a partir da perspectiva de uma criança, parece um livro de contos infantis pintado à mão a ganhar vida. Dos sete Óscares para que foi nomeado (incluindo melhor filme e realizador), Um Porquinho Chamado Babe arrecadou um, pelos efeitos visuais.