Livros presentes

O Natal é um tempo especial para dar e receber. Em particular, livros. Escolho aqui algumas das edições mais recentes publicadas entre nós e que constituem bons presentes de Natal. Ou já mas deram ou dei-as a mim próprio, atraído que fui pelo conteúdo e pela forma. Apresento-as por temas e, dentro de cada tema, por ordem alfabética do apelido do autor (ou de título, quando há vários autores). A seguir à indicação dos autores, título e editora, digo brevemente as razões da escolha. Outras obras mereceriam lugar numa selecção natalícia, mas esta, limitada pelo espaço do jornal, foi naturalmente determinada pelo gosto pessoal.