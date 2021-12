“Tudo normal” no controlo mais apertado nos aeroportos portugueses

Operação mais apertada de controlo de documentos no primeiro dia do novo estado de calamidade funcionou bem durante a manhã e não causou grandes transtornos aos passageiros.

A manhã do primeiro dia do novo estado de calamidade decorreu de forma tranquila no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa. Verificaram-se algumas filas mais demoradas nas chegadas dos passageiros fora da União Europeia, mas nada que incomodasse os passageiros, até porque a operação montada pela ANA – Aeroportos de Portugal e pelas forças de segurança revelou-se bem oleada e eficiente.

O PÚBLICO esteve no aeroporto alfacinha no período de maior concentração de voos (das 6h às 9h) e, embora não tivesse tido acesso à zona de verificação de documentos para os passageiros que chegavam de países fora da União Europeia, os relatos dos viajantes repetiam que “tudo correu normalmente”.

As novas regras de contenção da pandemia, que entram em vigor às zero horas desta quarta-feira e vão perdurar pelo menos até ao dia 9, exigiam que cada passageiro chegado às fronteiras portuguesas apresentasse um certificado digital válido e um teste PCR ou antigénio negativo. Era ainda recomendado o preenchimento de um formulário de localização do passageiro. Os viajantes com certificado de recuperação da doença, que tem uma validade de seis meses, não precisam de apresentar teste negativo à chegada a Portugal.

O aeroporto de Lisboa fechou o habitual local de chegadas, usado para verificação de documentos de cidadãos oriundos da União Europeia (UE). Tal como sempre acontece na verificação de passaportes, os passageiros eram divididos em dois grupos: de um lado os que chegavam da UE, do outro os de fora da união.

Os documentos dos últimos eram verificados por elementos do SEF, com o apoio de membros de uma companhia privada de segurança, e os dos restantes por funcionários do aeroporto com apoio da PSP. Depois de verificados os documentos era colocada no pulso de cada um uma pulseira azul para que não houvesse a possibilidade de repetição de verificação de documentos e para as forças de segurança saberem que os documentos já estavam vistos e, assim, poderem circular em segurança até ao exterior.

“Correu tudo muito bem. Estivemos cerca de uma hora na fila, mas esta estava sempre a andar. Como tinha todos os documentos não tive problemas”, afirmou ao PÚBLICO Matheus Carvalho, 24 anos, que viajou deste o aeroporto brasileiro de São Paulo para Lisboa.

Casongo Stanislau, 38 anos, que veio de Luanda, Angola, também não encontrou problemas. “Tudo bem, demorou um pouco mais que em outras ocasiões, mas pouco mais. Pareceu-me tudo normal”, afirmou este passageiro, que assegurou fazer a ligação entre os dois países com frequência.

Pelas 10h35, a ANA Aeroportos fazia o primeiro balanço, afirmando que “a operação nos aeroportos de Lisboa, Porto e Faro” estava a decorrer “de forma regular”. “O dispositivo instalado (meios logísticos e demais) nas novas áreas de controlo está, até ao momento, a funcionar dentro da normalidade prevista”, acrescentava o comunicado.