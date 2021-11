Covid-19. 22 perguntas (e respostas) sobre as medidas que entram em vigor esta quarta-feira

Dos testes ao certificado digital, passando pelo reforço da vacinação e pela semana de contenção de contactos. Conheça as medidas que vão vigorar entre esta quarta-feira e o início do próximo ano.

O Governo diz que esta é a altura de se adoptarem “medidas preventivas que evitem o alastramento da covid-19” nas próximas semanas e especialmente depois da quadra natalícia. O plano tem como base o reforço da vacinação (especialmente dos grupos mais vulneráveis), a testagem obrigatória em algumas situações e a apresentação do certificado digital covid-19 noutras. A “semana de contenção de contactos”, uma novidade na estratégia do Governo, acontecerá entre 2 e 9 de Janeiro e servirá para fazer face a um aumento exponencial das infecções. As medidas entram em vigor esta quarta-feira, dia 1 de Dezembro.