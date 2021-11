Teste obrigatório para voos que cheguem a Portugal. Costa diz que companhias aéreas não “cumprem obrigação”

O Governo anunciou, esta quinta-feira, que passa a ser obrigatório a apresentação de um teste negativo para todos os voos que cheguem a Portugal, independentemente do ponto de partida. O primeiro-ministro, António Costa, sublinhou ainda que as companhias aéreas que não cumprirem com esta norma serão alvo de sanções.

“Recordamos que é obrigação de todas as companhias de aviação no momento do check-in só permitirem o embarque nos voos para Portugal as pessoas que provem estar devidamente testadas. E que não podem transportar para Portugal ninguém que não esteja devidamente testado. Constatamos que, infelizmente, as companhias de aviação não têm cumprido a sua obrigação”, lamentou o primeiro-ministro.

Deste modo, será aplicada uma coima de 20 mil euros por passageiro que desembarque no território português sem estar devidamente testado. Vão ainda ser agravadas as sanções assessorias que podem “culminar com a suspensão das licenças de voo dessas companhias” para Portugal. “Queria deixar uma mensagem muito clara a todas as companhias de aviação. Consideramos que é um acto de profunda irresponsabilidade transportar pessoas que não estão testadas e desembarcar pessoas que não estão testadas”, disse António Costa.

O primeiro-ministro disse também que haverá um reforço de controlo nos aeroportos. Para além das forças de segurança, “foi determinada a contratação de empresas privadas para que haja uma verificação sistemática e não aleatória de todas as entradas de passageiros”. Em cada aeroporto, haverá uma zona de retenção direccionada para todas as pessoas que entrem no país sem serem devidamente testadas. Neste espaço, essas pessoas podem fazer teste e serão as empresas de aviação as responsáveis pelos custos de alimentação e alojamento de quem testar positivo.

O Conselho de Ministros reuniu-se esta quinta-feira para decidir novas medidas para travar a evolução da pandemia de covid-19, depois de ouvidos os especialistas na passada sexta-feira, em mais uma reunião no Infarmed, e depois de o primeiro-ministro, António Costa, ter recebido os partidos nos últimos dois dias.