Pelo menos 29 mortos, a maioria crianças, em naufrágio na Nigéria

By Abubakar A Gwanki - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=98630845

Pelo menos 29 pessoas, a maioria crianças, morreram no Norte da Nigéria depois de uma embarcação que levava entre 40 a 50 pessoas ter virado num rio no estado de Kano.

As crianças que viajavam no barco tinham idades entre os 6 e os 12 anos. O barco ia da aldeia de Badau para a cidade de Bagwai, onde as crianças, que estudavam numa escola islâmica,​ iriam assistir a uma cerimónia religiosa.

A polícia disse que foram resgatados sete sobreviventes, que foram levados para um hospital, e as operações de resgate continuavam ainda. Dois habitantes locais, Umar Shuaibu e Tanko Isa, disseram à agência Reuters que os sete sobreviventes resgatados eram crianças.

A causa do acidente não era ainda conhecida, mas a sobrelotação e a falta de manutenção das embarcações são motivos para acidentes deste género.

“O que sabemos é que o barco ia sobrelotado”, disse o porta-voz dos serviços de bombeiros de Kano, Saminu Yusuf Abdullahi.

Há duas semanas, morreram pelo menos sete raparigas quando um barco se virou no estado de Jigawa, e em Maio morreram mais de cem pessoas num acidente semelhante em Kebbi, no Noroeste do país.