Pimenta Caseira habitam por uma noite o Live@A Casinha, com Cais, Vol. 1

Acabado de lançar, o álbum de estreia dos Pimenta Caseira vai ser apresentado esta quarta-feira à noite nos concertos d’ A Casinha , em streaming . Fred Martinho explica as raízes do movimento.

No início de Novembro, um single anunciava o álbum: Dá-me tudo. Das ruas do Cais do Sodré para o mundo, como nessa altura se dizia. Daí que o álbum, chegado às plataformas digitais no dia 26 de Novembro, se tenha chamado Cais, Vol. 1. Assinalando o território, mas também uma continuidade. Ora os Pimenta Caseira, que dizem não ser uma banda nem um condimento e sim um movimento, têm na sua génese Fred Martinho, também conhecido por B.E.R.A (dos HMB), que foi juntando outros músicos até chegar à formação actual: Fred (guitarra, talkbox), Gui Salgueiro (membro do Black Mamba, teclas), Ariel Rosa (bateria, pads) e Zé Maria (sax, vocoder, flautas, sintetizadores). Esta quarta-feira, são eles que ocupam o palco do Live@A Casinha. Em streaming, às 21h30.