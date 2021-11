Comentador político de extrema-direita anuncia candidatura às presidenciais em França

Eric Zemmour anuncia esta terça-feira que é candidato às eleições presidenciais do próximo ano em França, uma notícia que chegou através de um email enviado pelo comentador político de extrema-direita aos seus apoiantes.

Sem afirmar oficialmente que seria candidato, Zemmour já tem dominado o debate pré-eleitoral. Mas depois de uma subida significativa nas sondagens, com vários inquéritos a anteciparem que passaria a uma segunda volta, o ex-jornalista conhecido pelas suas posições racistas e misóginas e ideias anti-imigração e anti-islão viu a sua popularidade começar a descer – os apoiantes acreditam que esta queda seja invertida com o anúncio da candidatura.

O anúncio chegará por volta do meio-dia através de um vídeo, “uma mensagem aos franceses”, “difundida nas redes sociais”, e será seguido uma entrevista no telejornal da TF1 às 20h, confirmou à AFP um membro da sua equipa, numa altura em que os apoiantes já escrevem #Zemmourcandidat no Twitter. O próprio Zemmour publicou a imagem de uma ampulheta na rede social.

A quatro meses e meio da eleição, o antigo comentador do jornal Figaro e do canal CNews, Zemmour terá o seu primeiro verdadeiro comício no domingo, na arena Le Zénith de Paris, escreve o diário Le Monde. A CGT (Confederação Geral dos Trabalhadores), a União Sindical Solidaires e várias organizações antifascistas já prometeram uma manifestação para “calar Zemmour” a partir das 13h na capital francesa.

Em comentários na rádio e na televisão e nos seus livros, o a partir de agora candidato passou os últimos anos a insinuar nos espíritos ideias como o colapso iminente da civilização francesa, e que a população branca de França está prestes a ser substituída pela imigração.

Com ampla repercussão nos media, Zemmour tornou-se tão conhecido e tão radical que alcançou, e chegou a ultrapassar, Marine Le Pen, a líder do partido de extrema-direita União Nacional (ex-Frente Nacional), nas preferências dos eleitores. As últimas sondagens atribuem a Le Pen 19 ou 20%, enquanto Zemmour desceu para 14 ou 15%: durante alguns meses, andaram ambos em torno dos 16%, o que seria suficiente para que um deles passasse à segunda volta e enfrentasse o Presidente, Emmanuel Macron, que continua a reunir cerca de um quarto dos votos do eleitorado na primeira volta.