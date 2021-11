Morreu Dapin, referência do surf em Portugal

João Alexandre, conhecido por Dapin, o primeiro surfista português de nível internacional, morreu na segunda-feira, aos 55 anos, anunciou a Federação Portuguesa de Surf (FPS), através das redes sociais. “Dizer que o surf português ficou mais pobre hoje, com a partida de Dapin, é uma frase feita e um eufemismo”, escreve a federação no Facebook.

Dapin foi vice-campeão europeu em 1991 e chegou a estar radicado na Austrália, para se tornar profissional da modalidade. “Antigo vice-campeão europeu, correu ondas competitivamente até na Austrália, grande demais para um surf português que era, na altura, demasiado pequeno para ele”, continua a FPS, no comunicado. O surfista fez carreira no circuito europeu e, a partir de 1992, entrou no circuito de qualificação, a segunda divisão do Tour Mundial, então criada pela ASP, hoje Liga Mundial de Surf (WSL).

Para João Aranha, presidente da FPS, Dapin era “alguém que elevava a fasquia, que obrigou tantos surfistas a serem melhores só para tentar chegar ao nível dele”. E continua: “Conheci-o desde os anos 1990, sempre foi a referência! Nestes últimos anos em que a FPS se mudou para a praia, encontrava-o sempre que havia ondas em Carcavelos, sempre cheio de pica e com ideias.”

Em 2018, o ex-atleta participou no Azores Airlines World Masters Championship, na Praia de Santa Bárbara, em São Miguel, Açores, evento que juntou muitas das lendas do surf mundial das décadas de 80 e 90 do século passado, de Tom Curren a Simon Anderson, passando por Layne Beachley. “Vais fazer imensa falta! Saudades e aproveita as ondas onde estiveres!”, termina a nota da FPS, citando o seu presidente.