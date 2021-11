“Vila Madeiro” regressa em formato presencial às ruas de Penamacor

Depois de uma edição exclusivamente online devido à pandemia, a Câmara Municipal de Penamacor vai promover em formato presencial o “Vila Madeiro”, evento que junta actividades culturais e de animação em torno daquele que é considerado o maior madeiro de Natal do país.

Em nota de imprensa, a autarquia lembrou que o certame regressa presencialmente, mas também ressalvou que o programa está sujeito a alterações mediante imposições legais no âmbito da covid-19.

A edição deste ano decorre de 7 a 25 de Dezembro, com uma programação centrada nos fins-de-semana e que contará com música, animação de rua, um mercado de Natal, um espaço infantil, passeios pedestres e equestres e outras actividades culturais, como visitas guiadas e encenadas ou apresentação de livros.

O programa é ainda marcado pela tradicional chegada do madeiro à vila (dia 8) e pelo acender da fogueira (dia 23), que constituem os momentos altos das festividades.

O início está marcado para o dia 7 de Dezembro, às 15h30, no Museu Municipal, com a inauguração da exposição “Madeiro - Património e Identidade”, seguida de um momento musical e de poesia, por Pedro Domingues e Cristiana Pereira.

Às 16h, no Auditório da Escola de Música, terá lugar a apresentação do livro Carlota e Francisco Pinza Ferras - A Vida, o Sonho, a Obra, da autoria de Maria João Cunha e com edição do Instituto Social Cristão Pina Ferraz, em colaboração com o Município de Penamacor.

No mesmo dia decorre a festa dos jovens que este ano fazem 20 anos e que, juntamente com familiares, amigos e habitantes, cortam e recolhem os enormes troncos que irão alimentar a fogueira de Natal.

No dia seguinte, o ponto alto do programa é a realização do “desfile do Madeiro”, com a chegada ao centro da vila das dezenas de tractores carregados e com a colocação do madeiro junto à igreja matriz. Antes disso, está marcada para as 11h uma visita guiada e encenada ao Convento de Santo António, e, às 21h, é apresentado o teatro comunitário “Da água se fez lenda”.

O evento regressa no dia 11, com um passeio pedestre e plantação de árvores autóctones, iniciativa que está marcada para as 10h30. Às 18h, realiza-se um Encontro de Cantares ao Menino, no Convento de Santo António, que conta com a participação da Casa do Pessoal dos Hospitais da Universidade de Coimbra e com o Grupo Modas Antigas. Para as 21h está marcada a actuação dos Band & Tarola, na Praça Vila Madeiro.

No dia 12, será apresentado o livro “Poesia Popular da Raia Beirã”, da autoria de Francisco Abreu, no Auditório da Escola de Música, e haverá um concerto da banda espanhola de rock de natal Indy Tumbita & The Jingle Bells.

No dia 18, o programa arranca às 09h, com a 7.ª edição do Passeio Equestre Vila Madeiro, seguida da visita guiada e encenada à arquitectura militar de Penamacor. Às 21h, na Igreja Matriz, regressa o concerto de Natal do pólo de Penamacor da Academia de Música e Dança do Fundão.

No dia 23 de Dezembro, a noite arranca com o concerto do coro gospel Shout, na Praça Vila Madeiro. Aquele que é considerado o maior madeiro de Portugal será ateado às 23h59.