Equipa principal, sub-23 e estrutura técnica: Belenenses SAD em isolamento total

Entre equipa principal, formação sub-23 e estrutura técnica, o Belenenses SAD não tem, neste momento, uma única pessoa disponível para ir a jogo na próxima jornada. De acordo com as informações recolhidas pelo PÚBLICO, as autoridades de saúde colocaram em isolamento mais de 70 elementos do clube, depois do surto de covid-19 ligado à nova variante Ómicron.

Apesar de, numa primeira fase, terem sido apenas colocados em isolamento os contactos considerados de risco máximo, o pedido para isolar todos os contactos chegou ao clube na manhã de sábado, diz fonte oficial ao PÚBLICO, poucas horas antes da partida. Subtraídos esses jogadores, restavam nove homens inscritos na Liga que alinharam frente ao Benfica, numa partida que seria dada por terminada aos 48 minutos. A mesma fonte diz ainda que o Belenenses apenas teve conhecimento de que estes casos estavam relacionados com a variante Ómicron esta segunda-feira, dia em que o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) comunicou publicamente esse facto.

O PÚBLICO questionou a Direcção-Geral da Saúde (DGS) e o INSA sobre esta questão, mas, até ao momento, não foi possível obter esclarecimentos. A Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) diz apenas que “não se pronuncia” sobre casos de covid-19 em "hospitais, prisões, clubes de futebol ou outras instituições que têm serviços de saúde ou departamentos médicos próprios”.

Devem ser conhecidos esta terça-feira os resultados dos testes realizados aos jogadores que testaram negativo na última ronda de exames. Os novos testes aos casos positivos serão feitos no dia 2 de Dezembro (quinto dia após a infecção) e novamente no dia 7 (décimo dia).

A manter-se o isolamento, o Belenenses SAD não tem qualquer jogador disponível para o próximo jogo, marcado para o dia 6 de Dezembro frente ao Vizela.