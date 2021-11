Só a Liga poderia ter impedido jogo no Estádio Nacional

Há pouco menos de um ano, numa partida da Liga Europa, a UEFA atribuiu o triunfo na secretaria, por 3-0, aos espanhóis do Villarreal, após o adversário Qarabag, do Azerbaijão, ter faltado ao encontro pelo elevado número de jogadores que se encontravam infectados com o novo coronavírus. Em Portugal, uma situação idêntica teria o mesmo efeito prático. Ou seja, a Belenenses SAD só poderia recusar-se a alinhar com o Benfica este sábado, para o campeonato, se tivesse menos de sete jogadores disponíveis para o encontro, como ditam as Leis do Jogo. A outra possibilidade seria a partida ser anulada por acordo com o adversário ou por determinação da Liga.