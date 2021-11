Budda Guedes foi à tradição e fez Portugal Desde a Raiz. Este vídeo mostra como

A inspiração veio de um cruzamento entre as viagens e recolhas de Giacometti e o que Ry Cooder fez em Cuba com o Buena Vista Social Club. E foi assim que o músico Budda Guedes, dos Budda Power Blues, percorreu o país, gravando com outros músicos em várias regiões de norte a sul. O resultado é o álbum Portugal Desde a Raiz, que chega às lojas em formato físico (CD) e às plataformas digitais na próxima sexta-feira, 3 de Dezembro. Com oito canções, feitas a várias mãos nos locais que foi percorrendo, ecoando vários géneros (fado, cante alentejano, canto polifónico, desgarrada, percussão, corridinho do Algarve, música mirandesa) e envolvendo vários músicos e grupos: Augusto Canário (Viana do Castelo), Bombos com Alma (Braga), Galandum Galundaina (Braga), Grupo de Cantares Tradicionais Mulheres do Minho (Braga), Daniel Pereira Cristo (Braga), Mia Moura (quarteto do Porto que toca fado de Lisboa), Pedro Mestre (Alentejo) e Marenostrum (Algarve).

Mas, a antecipar o lançamento, estreia-se hoje aqui em exclusivo o videoclipe do making of, com uma duração de 45 minutos, que Budda Guedes resume ao PÚBLICO desta forma: “É um documentário grande, onde eu explico todo o processo e toda a concepção do disco, e onde aparecem as pessoas nos locais onde gravámos. A piada do disco foi precisamente gravá-lo fora do estúdio. Com os Galandum Glaundaina gravámos numa adega de vinhos em Sendim. Eles tinham uma cubas de 5 mil litros, de inox, que nós usámos como reverb, pondo um microfone lá dentro e captando a reverberação. Tudo o que é espaço e vivência, eu tentei traduzir isso de alguma forma na música. Há ruídos, há pássaros no disco, que são do local onde o tema foi gravado, o tema dos Marenostrum tem um galo que canta numa parte da música e eu acabei por usar esse galo várias vezes antes do refrão. São coisas que eu tentei incluir, de forma a que houvesse uma ligação mais do que musical a cada lugar.”

O documentário Portugal Desde a Raiz é realizado por Nico Guedes, irmão de Budda e um dos três elementos, com ele, dos Budda Power Blues (o terceiro é Carl Minnemann).