A propósito de atentados e arrependimentos em educação

No dia 19 de novembro, no seu editorial Arrependa-se, Mário Nogueira, Manuel Carvalho referiu-se ao pré-aviso da greve às horas extraordinárias, da Fenprof, como se tratando de “um grave atentado contra a escola pública, contra os alunos e, por consequência, contra o prestígio social dos professores”. Independentemente do que Mário Nogueira fez publicar no mesmo jornal no dia imediato, considero serem necessários alguns esclarecimentos. Note-se que este texto não quer ser uma apologia da referida greve ou a ela se opor, o seu objetivo é fazer uma arqueologia mínima do ponto a que chegámos e do porquê de haver razões para que esta greve possa ser hoje equacionada.