Pelo menos 20 mil alunos continuam sem professores, estima a Fenprof

A Federação Nacional de Professores (Fenprof) estima que, pelo menos, 20 mil alunos não tenham ainda professor a uma das disciplinas, dois meses volvidos desde o início do ano lectivo. Nas últimas três janelas de contratação, as escolas têm tido dificuldades acrescidas em encontrar docentes para as suas necessidades, o que demonstra a dimensão da “falta sistémica de professores no país”.

Na última reserva de recrutamento ainda estavam a concurso 4200 horas lectivas, o equivalente a 190 horários completos. Se considerarmos que cada professor com horário completo tem, em média, cinco turmas, com cerca de 20 alunos cada uma, há cerca de 20 mil estudantes que não têm aulas a pelo menos uma disciplina.

A estimativa é prudente, já que tem em conta um número médio de alunos por turma inferior ao limite legal. O total de estudantes ainda sem aulas pode chegar aos 30 mil, antecipa o secretário-geral da Fenprof, Mário Nogueira, numa conferência de imprensa, nesta quinta-feira.

“Não temos ministro”

A conferência de imprensa da Fenprof sobre a falta de professores já estava marcada no momento em que o Ministério da Educação anunciou a divulgação do estudo sobre as necessidades de docentes para a próxima década, conhecido esta quarta-feira.

O Governo anunciou a intenção de atrair diplomados de áreas que não a do ensino para serem formados dentro das próprias escolas e terem assim acesso à carreira docente. O secretário-geral da Fenprof, Mário Nogueira, considera a medida um retrocesso: “Isto é andar 40 anos para trás.”

“É o tempo, novamente, de ter engenheiros que vêm dar Matemática e de outros que não são docentes virem para as escolas. É o tempo em que ouvíamos dizer que quem não sabe o que fazer ou não tem emprego, vai dar aulas”, criticou Nogueira.

O líder da Fenprof atacou o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, por “não ter reconhecido o problema”, num primeiro momento, e depois “tê-lo desvalorizado”, fazendo com que a falta de professores se tenha agravado, apesar dos avisos de “organizações nacionais e internacionais”.

Também a Fenprof “muitas vezes, nesta e na anterior legislatura, levantou” a questão e, “por “seis vezes” nos últimos dois anos apresentou propostas para rever o regime de concursos, apontou também Mário Nogueira, que estranha que o ministério tenha recusado negociar o tema, apresentando-o agora como uma possível solução para a questão da falta de docentes.

“Deve ter sido uma fada boa que durante a noite e no sono veio chamar a atenção para o assunto”, ironizou, antes de concluir: “Não temos ministro da Educação.”

Também a Federação Nacional de Educação (FNE)acusa Tiago Brandão Rodrigues de ter “ignorado os avisos” que o sindicato e entidades como o Conselho Nacional de Educação têm vindo a fazer “para que se adoptassem políticas que combatessem a mais que prevista insuficiência de professores no sistema educativo”. Pelo contrário, “foi este mesmo ministro da Educação que baixou drasticamente a atractividade da profissão docente”, considera a estrutura sindical, num comunicado tornado público após a divulgação do estudo.

Para a FNE, o Ministério da Educação é “o maior responsável pela insuficiência de professores”. A tutela “recusa-se a assumir a responsabilidade de ter ignorado os problemas que afectam a dificuldade de garantir que haja docentes em número suficiente para garantir o normal funcionamento das nossas escolas e do sistema educativo”, acusa ainda aquele organismo.