Vila Natal Black Pig – ou como pôr o gin alentejano nos álbuns de família

Numa “experiência mágica em pleno Montado Alentejano”, a destilaria Black Pig enfeita a sua Vila do Gin à medida da tradição natalícia. Está pronta a servir até 26 de Dezembro, com entrada livre.

A Herdade do Sobral, em Vila Nova de Santo André (Santiago do Cacém), propõe uma aldeia natalícia diferente. Servida pela destilaria Black Pig – que no currículo traz feitos como ser produtora de um dos gins mais premiados da Europa ou ter um parque temático (muito provavelmente) único no mundo dedicado ao gin: a Vila Natal Black Pig abriu portas a uma “experiência mágica em pleno Montado Alentejano” que se prolongará até depois do Natal.

A promessa vem assinada pela empresa que, para servir a quadra com pompa e dar continuidade ao trabalho feito até aqui, decorou o parque a preceito, iniciando uma potencial tradição familiar, que tanto pisca o olho aos pais, como dá a mão às crianças. “Sendo as crianças o futuro, esta vila natal” é “criada a pensar nelas e nas suas famílias”, sublinham.

Integrada na Vila do Gin, com acesso gratuito, a Vila Natal, aberta a 27 de Novembro e pronta a receber visitas até dia 26 de Dezembro, é emoldurada com luzes, adereços, um presépio vivo na quinta pedagógica, um marco de correio para enviar cartas ao famoso senhor das barbas brancas, um mercadinho, brincadeiras tradicionais e animações várias.

Na herdade de 15 hectares onde habitam “animais de raças autóctones portuguesas e espécies cinegéticas”, há lugar ainda a um safari que evoca memórias e à “emoção do trenó do Pai Natal” – que temporariamente substitui a garrafa gigante puxada por um tractor, que faz as delícias da petizada.

Tudo para que a destilaria passe a fazer parte dos álbuns de Natal em família.