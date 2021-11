Segunda, na TV: do Tibete ao Egipto, um “lunático” entre Ondas e porquinhos

CINEMA

Capitão Phillips

Hollywood, 17h15

Abril de 2009. No Índico, a 500 quilómetros da costa da Somália, um porta-contentores norte-americano é atacado por piratas. O experiente capitão Richard Phillips (Tom Hanks) aceita ser feito refém, em troca da liberdade da tripulação, e passa os cinco dias seguintes num pequeno bote salva-vidas com Muse (Barkhad Abdi), o jovem chefe somali. A coragem e o instinto misturam-se com o desespero, em momentos de pura tensão. Com realização de Paul Greengrass e argumento de Billy Ray, Capitão Phillips é um thriller psicológico e claustrofóbico que adapta o livro escrito pelo próprio capitão Richard Phillips, em parceria com o jornalista Stephan Talty. Recebeu seis nomeações para os Óscares, incluindo melhor filme, actor secundário (Abdi) e argumento adaptado.

Sete Anos no Tibete

Cinemundo, 21h10

Jean-Jacques Annaud realiza e Brad Pitt protagoniza este filme sobre Heinrich Harrer, o montanhista austríaco que, em 1939, subiu aos Himalaias para conhecer o jovem Dalai Lama. Ganhou o Prémio da Paz de 1998 da Sociedade de Cinema Político e foi nomeado para um Grammy e um Globo de Ouro pela banda sonora, de John Williams.

King Kong

Fox Movies, 21h15

Peter Jackson realiza este remake, premiado com três Óscares, da história do gorila gigante. Naomi Watts encarna uma actriz que é chamada a trabalhar com Carl Denham (Jack Black), um realizador que parte para Singapura, com um argumentista (Adrien Brody) e uma pequena equipa, com o duplo objectivo de terminar um filme e ser o primeiro a explorar uma ilha misteriosa.

Ondas

TVCine Top, 23h15

Uma família de origem afro-americana, a viver na Flórida, é desfeita por uma perda irreparável e para a qual nunca poderia estar preparada. No meio do desespero e da autodestruição iminente, é na união, no amor e no perdão que cada um encontra um meio de avançar com a sua vida. Ondas é uma história dramática realizada e escrita por Trey Edward Shults, com interpretações de Kelvin Harrison Jr., Lucas Hedges, Taylor Russell, Alexa Demie, Renée Elise Goldsberry e Sterling K. Brown.

A Voz da Lua

RTP2, 23h39

Inspirado n’O Poema do Lunático, de Ermano Cavazzoni, que também é co-autor do guião, este é o derradeiro filme de Federico Fellini, que viria a morrer em 1993. Com Roberto Benigni no papel principal, centra-se num homem acabado de sair de um manicómio e na forma deslumbrada como vê o mundo, fixando-se numa mulher cuja beleza equipara à Lua. Pelo caminho, vai encontrando várias personagens estranhas. A televisão, o populismo e uma visão surrealista da sociedade italiana da altura, que ainda hoje encontra ecos, são alguns dos focos deste filme.

DOCUMENTÁRIOS

Egipto desde o Ar

Odisseia, 18h20

Uma exploração do Egipto, com o Nilo como ponto de referência, a partir de imagens aéreas. Feita em pleno voo e conduzida pelo fotógrafo, realizador e ambientalista francês Yann Arthus-Bertrand, a viagem estende-se por mais de 2000 quilómetros, de Luxor ao Cairo, de Alexandria às praias do Mar Vermelho.

Cecilia Bartoli e Amigos

RTP2, 20h33

Cecilia Bartoli, uma das maiores estrelas do panorama lírico internacional, é a protagonista deste documentário que percorre, com a própria cantora como guia, palcos e bastidores de espectáculos nalgumas das maiores salas europeias. Ao longo do percurso, a meio-soprano italiana vai-se cruzando com outros grandes vultos do meio, como os maestros Daniel Barenboim, Gustavo Dudamel e Antonio Pappano, a pianista Martha Argerich ou o contratenor Philippe Jaroussky.

Gunda

TVCine Edition, 22h

Este documentário a preto e branco, com realização do russo Viktor Kossakovsky, foca-se em Gunda, uma porca que é mãe de dois porquinhos, e no seu dia-a-dia, interagindo com os animais que a rodeiam, como duas vacas e uma galinha só com uma perna. Passou em 2020 no Festival de Berlim e teve em Joaquin Phoenix e Paul Thomas Anderson alguns dos seus fãs mais ferrenhos ainda antes da estreia. Phoenix, vegano e activista dos direitos dos animais, tornou-se inclusivamente produtor executivo.