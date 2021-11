Protecção total à volta das ilhas Selvagens torna-se a maior da Europa

São mais de 2600 quilómetros quadrados de mar totalmente protegido oficilizados esta segunda-feira. A mais antiga reserva natural do país quer ser um farol para a conservação da natureza.

É maior área marinha protegida (AMP) com protecção total da Europa e de todo o Atlântico Norte. A Madeira vai alargar os limites da Reserva Natural das Ilhas Selvagens, passando dos actuais 97 quilómetros quadrados de mar protegido para 2677 quilómetros quadrados de área marinha com protecção total. É uma das maiores do mundo.