Escolha de cabeças de lista gera divisões no Bloco

O Bloco de Esquerda já tem programa eleitoral para levar às eleições legislativas de 30 de Janeiro. Este domingo, a mesa nacional do partido aprovou por unanimidade a versão desenhada pelos bloquistas no encontro de sábado.

O Bloco de Esquerda já fechou os cabeças de lista e o programa eleitoral para levar às eleições legislativas de 30 de Janeiro. A versão final do programa eleitoral foi desenhada no sábado e aprovada, por unanimidade, este domingo pela mesa nacional e deverá ser tornada pública “nos próximos dias”. Mas o encontro do órgão máximo do partido não foi tranquilo. No momento de discussão e votação dos cabeças de lista candidatos à Assembleia da República, um grupo de críticos internos da actual direcção abandonou o encontro, em sinal de protesto.