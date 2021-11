Os riscos de um PSD amarrado às bases

A vitória de Rui Rio sobre as elites e o aparelho do PSD diz muito sobre o seu perfil político e diz ainda mais sobre o que é hoje o PSD. Contra todas as previsões, Rio teve a coragem de ir à luta e foi capaz de convencer os militantes comuns da bondade do seu projecto com uma mensagem clara que o colocava como o verdadeiro representante dos interesses do país contra o baronato que, ora vive na estratosfera, ora está na política a perseguir “interesses pessoais”. Mas se este discurso popular e vagamente populista triunfou, é porque o PSD dos militantes ganhou consciência própria do seu poder, acabou de vez com o patrocinato dos líderes locais e regionais e desligou-se da sua elite intelectual. Nasceu assim um partido de bases, que não é necessariamente melhor do que um partido de elites.