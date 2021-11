Moro mergulhou na política para baralhar o jogo de Bolsonaro

Não o assumiu directamente, mas foi com um discurso de pré-candidato que o ex-juiz e ex-ministro da Justiça, Sergio Moro, marcou a sua reentrada no cenário político brasileiro, há cerca de duas semanas. Na cerimónia oficial de filiação no partido Podemos (sem relação com o homónimo espanhol), Moro garantiu estar “sempre à disposição do povo brasileiro”. A entrada do “herói da Lava-Jato” no jogo político a um ano das eleições presidenciais muda algumas dinâmicas, mas ainda é difícil perceber se a propalada “terceira via” encontrou o seu candidato.