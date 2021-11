Sp. Braga e V. Guimarães alvo de buscas

As Sociedades Anónimas Desportivas (SAD) do Sp. Braga e V. Guimarães estão a ser alvo de buscas na manhã desta quarta-feira. A notícia foi avançada pela RTP e confirmada pelo PÚBLICO. Vários agentes da Autoridade Tributária deslocaram-se até aos estádios dos minhotos, dois dias depois das buscas ao FC Porto e ao presidente dos “dragões”, Jorge Nuno Pinto da Costa.

O PÚBLICO tentou obter um esclarecimento junto de ambos os clubes, mas, até ao momento, não teve sucesso.

As buscas focam-se também em Bruno de Macedo, que está a ser investigado na Operação Cartão Vermelho e nas comissões de transferências de jogadores do FC Porto. O empresário foi assessor jurídico do Sp. Braga entre 2008 e 2013, tendo sido, inclusivamente, advogado do presidente do clube, António Salvador.