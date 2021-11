Chega recua, aprova Orçamento dos Açores e dá nova vida ao governo de Bolieiro

Depois de um silêncio total durante o debate, o deputado regional do Chega anunciou mesmo que vai votar a favor. Os restantes parceiros do Governo dos Açores também prevêem votar a favor.

Seria difícil o Governo dos Açores ter recebido melhor presente em dia de comemoração do primeiro aniversário. Afinal, apesar de toda a polémica, parece que o Orçamento para 2022 vai ser aprovado. O deputado regional do Chega acabou mesmo por não acatar as indicações de André Ventura e anunciou que vai votar a favor do Orçamento, na votação marcada para esta quinta-feira. O executivo chefiado por José Manuel Bolieiro ganhou mais uma vida.