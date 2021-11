Proposta de orçamento “está terminada” e “nas mãos” dos partidos, diz governo açoriano

Ao PÚBLICO, o secretário das Finanças diz que a proposta do Governo Regional está “fechada” e que a discussão cabe agora aos partidos. Chega não interveio no arranque dos trabalhos.

Horta, ilha do Faial. Os deputados das nove ilhas açorianas, reunidos na sede da Assembleia Regional, começaram esta segunda-feira a discutir o Plano e Orçamento dos Açores para 2022. Uma discussão no meio de uma crise política provocada pelo Chega, parceiro decisivo do Governo Regional (coligação PSD, CDS-PP e PPM), que ainda depende da Iniciativa Liberal e do deputado independente.