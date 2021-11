Congressistas dos EUA propõem homenagem a Aristides de Sousa Mendes

Em Abril, o antigo cônsul português foi homenageado pelo Senado norte-americano, e agora é a Câmara dos Representantes que propõe homenageá-lo por “salvar milhares de vidas com grande coragem e risco pessoal”.

A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos tem em mãos uma proposta de homenagem ao antigo cônsul português Aristides de Sousa Mendes. A proposta foi apresentada pelo congressista Jim Costa, do Partido Democrata, e é apoiada por congressistas do Partido Republicano.

O documento está agora em discussão na Comissão de Assuntos Internacionais da Câmara dos Representantes, e deverá chegar ao plenário da câmara baixa do Congresso norte-americano nos próximos dias.

Segundo o texto da proposta, o objectivo é “homenagear o trabalho humanitário” de Aristides de Sousa Mendes “no salvamento de vidas de judeus franceses e outras pessoas durante o Holocausto”.

“Em Junho de 1940, confrontado com uma crise humanitária e em oposição à Circular 14 [emitida por António de Oliveira Salazar para limitar a concessão de vistos], Sousa Mendes, auxiliado pelos seus colegas José de Seabra, Manuel de Vieira Braga e Emile Gissot, concedeu, sem custos, dezenas de milhares de vistos, incluindo milhares a judeus em fuga”, lê-se no documento.

Considerando que o antigo cônsul português em Bordéus “foi votado ao ostracismo” pelo regime de Salazar e “morreu na miséria”, os autores da proposta pedem à Câmara dos Representantes dos EUA que “honre e saúde o trabalho humanitário” de Sousa Mendes “por agir com grande coragem e risco pessoal para emitir vistos a judeus franceses e outras pessoas, poupando-as à ocupação nazi e ao Holocausto, e salvando muitos milhares de vidas inocentes”.

O principal autor da proposta, Jim Costa, da Califórnia, é neto de portugueses dos Açores e é um dos presidentes do grupo de congressistas luso-americanos na Câmara dos Representantes dos EUA. O grupo é actualmente constituído por 26 congressistas, a maioria dos estados da Califórnia e do Massachusetts.

A proposta da Câmara dos Representantes é gémea de uma resolução que foi aprovada por unanimidade no Senado norte-americano, em Abril, por iniciativa do senador Mitt Romney, do Partido Republicano.

Na altura, a informação foi enviada ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e ao presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, que se congratularam com a votação do Senado norte-americano.

Em Outubro, Aristides de Sousa Mendes teve reconhecimento público oficial com a concessão de honras de Panteão Nacional, depois de o processo ter sido aprovado no parlamento, em Julho de 2020, por iniciativa da deputada Joacine Katar Moreira.