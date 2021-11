Covid-19: Bragança cancela várias actividades de festivais de máscaras, Natal e Ano Novo

Até a chegada do Pai Natal foi cancelada, tal como as 12 Badaladas de 31 de Dezembro. Actividades que implicam multidões riscadas dos cartazes de festas, “atendendo à recente evolução epidemiológica”. Sábado já não haverá desfile pelas ruas, nem espectáculo da Queima do Mascareto.

A Câmara de Bragança anunciou que decidiu cancelar parte das actividades previstas para Dezembro integradas nos programas da Terra Natal e da Bienal da Máscara, devido à evolução da pandemia de covid-19.

A décima Bienal da Máscara, Mascararte, mantém-se, entre quinta-feira e 6 de Dezembro, assim como a Bragança Terra Natal e de Sonhos, durante o mês de Dezembro, mas com várias actividades canceladas, nomeadamente as que implicam maior ajuntamento de pessoas.

Na bienal da máscara ficam cancelados o laboratório e o “workshop” previstos para quinta-feira, sexta-feira e sábado, assim como, também no sábado, o desfile pelas ruas e espectáculo da Queima do Mascareto.

A Terra Natal e de Sonhos, entre 1 de Dezembro e 6 de Janeiro, fica reduzida praticamente à iluminação e animação das ruas, e à pista de gelo e outras diversões instaladas na Praça Camões.

Ainda assim, como especificou o município, em comunicado, "serão implementadas medidas preventivas", como o “controlo de entradas e saídas de visitantes, com vedação do espaço, redução da lotação da pista de gelo, postos para desinfecção das mãos, na entrada e saída de visitantes”.

O uso da máscara será obrigatório e haverá “desinfecção dos equipamentos utilizados na pista de gelo”, assim como reforço dos meios humanos”.

A Câmara de Bragança explica que estas medidas e cancelamentos foram decididos “atendendo à recente evolução epidemiológica covid-19 em todo o território nacional e de forma particular no concelho de Bragança, com o aumento considerável de novos casos”.

“Perante a actual situação e após a análise do risco individualizado das actividades previstas nos programas da X Bienal da Máscara - Mascararte e de Bragança, Terra Natal e de Sonhos, o município de Bragança e as autoridades de Saúde entendem que não estão reunidas as condições de segurança sanitária para a realização” das actividades que foram canceladas.

A autarquia agradece a compreensão da população e expressa a convicção de que “esta decisão visa contribuir para a contenção de eventuais contágios, salvaguardando a saúde de todos”.