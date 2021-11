Sporting defronta o Borussia, o último a adversário que derrotou os “leões”

Quando o Sporting conheceu os adversários na fase de grupos da Liga dos Campeões, anteciparia que iria discutir o acesso aos oitavos-de-final com o Ajax ou, na melhor das hipóteses, com o Besiktas, partindo do princípio que o Borussia Dortmund seria o mais forte candidato ao primeiro lugar do Grupo C. Mas, a duas jornadas do final deste mini-campeonato, os neerlandeses superiorizaram-se de forma categórica à concorrência e já têm um lugar reservado nas eliminatórias. Os “leões” têm garantido, pelo menos o terceiro lugar, e a possibilidade de ultrapassarem o forte adversário alemão esta noite, em Lisboa (20h, Eleven Sports), para seguirem em frente na prova milionária, algo que só aconteceu uma vez no actual formato da competição, há 13 anos.

Frente a um oponente que nunca venceu em três oportunidades nas competições europeias, o conjunto de Rúben Amorim tem a seu favor o grande momento de forma que atravessa, iniciado precisamente após o último encontro com o Dortmund, na Alemanha (derrota por 1-0), a 28 de Setembro. De lá para cá, o Sporting venceu todos os jogos nos vários tabuleiros competitivos. Nove triunfos consecutivos, com 22 golos apontados (uma média de 2,4 por jogo) e apenas quatro sofridos (0,4).

Comparativamente, nos 10 jogos anteriores, a equipa portuguesa amealhara seis vitórias, dois empates e duas derrotas, marcando 14 golos e sofrendo 10. Os dois desaires ocorreram nas primeiras partidas da Champions, onde se estreou com uma pesada goleada em casa frente ao Ajax (5-1). Um arranque desastroso, que conseguiu compensar com dois triunfos sobre o Besiktas alcançando o Dortmund na classificação (seis pontos).

“Claro que agora estão mais confiantes, pois ganharam os últimos dois jogos da Champions. Estão numa situação em que vão entrar com tudo para ganhar, vão estar confiantes e com muita energia”, antecipou esta terça-feira Marco Rose, treinador do Borussia.

Com idênticas cautelas, Rúben Amorim procurou ser realista e refrear optimismos exacerbados. “O Borussia era o favorito do grupo, mas o Ajax mostrou que é a melhor equipa. Ainda assim, o Borussia está habituado a estes momentos. Vamos querer competir. O jogo de lá foi bem conseguido defensivamente, mas ofensivamente temos de melhorar”, sintetizou o técnico português, que viu esta terça-feira o seu nome ser apontado pelo jornal inglês The Telegraph como uma eventual hipótese para render Solskjaer no Manchester United.