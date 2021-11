DART já começou a viagem para o seu fim: chocar com um asteróide

A agência espacial norte-americana (NASA) lançou na madrugada desta quarta-feira a sonda DART (Double Asteroid Redirect Test), a missão que vai testar uma estratégia para defender o nosso planeta contra asteróides. A missão da DART é basicamente espatifar-se contra um asteróide para provar que é possível, se preciso for, desviá-lo da sua rota. É o primeiro teste de defesa planetária da Terra.

A sonda partiu da base Vandenberg da Força Espacial dos EUA, na Califórnia, num foguetão Falcon 9 da SpaceX. A sonda espacial voou às 6h21 e o lançamento foi transmitido em directo. Pelas 7h17, a sonda separou-se do módulo do foguetão iniciando a viagem que vai durar quase um ano em direcção ao asteróide. Depois da separação do módulo, foi preciso ainda esperar uns minutos para perceber se a sonda conseguia comunicar com a equipa em Terra enquanto prosseguia viagem sozinha. Os primeiros sinais da sonda chegaram pelas 7h30.

Desde o início do mês de Novembro, que as equipas estavam a trabalhar para colocar a sonda DART no topo de um Falcon 9. O alvo da primeira demonstração é o sistema binário do asteróide Didymos, que tem aproximadamente 780 metros de diâmetro e é considerado o corpo primário. Já Dimorphos, que é o corpo secundário (ou lua) e orbita Didymos, tem 160 metros de diâmetro. No momento do impacto estes dois corpos estarão a 11 milhões de quilómetros da Terra. A DART será destruída quando colidir com o asteróide em Setembro de 2022.

A sonda tem câmaras montadas no pêndulo e um pequeno aparelho espacial de dimensões reduzidas que será libertada da DART cerca de 10 dias antes da colisão para a registar e enviar as imagens para a Terra.

A DART é uma nave espacial simples que transporta um único instrumento: a Didymos Reconnaissance and Asteroid Camera for Op-nav (DRACO, na sigla em inglês), uma câmara de imagem inspirada na Long Range Reconnaissance Imager da sonda espacial New Horizons, da NASA. Esta câmara não só vai captar a presença destes dois corpos no espaço, mas também vai servir para orientar o sistema de navegação autónomo da DART. Esta sonda é essencialmente uma caixa com dois braços compridos e com uma massa de cerca de 610 quilogramas, no total.

O objectivo é, resumindo, redireccionar o caminho de um asteróide pela primeira vez na história. Embora muitas sondas espaciais tenham sido deliberadamente esmagadas em objectos no espaço no fim das suas vidas, DART promete ser a primeira a atingir um corpo planetário em nome da segurança da Terra.