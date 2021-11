Sword Health torna-se sexto unicórnio português

A startup portuguesa que cria soluções para tratar patologias músculo-esqueléticas nasceu em 2015, no Porto, pelas mãos do português Virgílio Bento. Esta segunda-feira, fechou uma ronda de financiamento no valor de 169 milhões de euros.

A startup de saúde portuguesa Sword Health anunciou que fechou uma ronda de financiamento no valor de 189 milhões de dólares (cerca de 168 milhões de euros). Isto empurra a valorização da empresa, que cria soluções para tratar patologias musculoesqueléticas, até aos dois mil milhões de dólares. Trata-se da startup portuguesa que menos tempo demorou a alcançar o estatuto de “unicórnio” (startups com um valor superior a mil milhões de dólares) — ao todo, existem seis em Portugal.

A Sword Health, que tem a sede em Nova Iorque, nasceu em 2015, no Porto, pelas mãos do português Virgílio Bento. A startup é responsável por criar o “Terapeuta Digital” (Digital Therapist, em inglês), um dispositivo médico com que as pessoas se equipam quando fazem exercícios de fisioterapia em casa — consoante a patologia, as bandas pretas podem-se utilizar como uma bracelete, colete ou cinto. O aparelho, que tem luz verde da FDA (a agência reguladora dos medicamentos nos EUA), usa vários sensores para corrigir a postura dos pacientes através de uma app móvel. Os movimentos também podem ser monitorizados à distância por um profissional de saúde. Algoritmos de inteligência artificial registam a evolução do paciente.

Em 2021, as doenças musculoesqueléticas afectam dois mil milhões de pessoas em todo o mundo (quase uma em cada três pessoas) e são uma das principais causas de dor crónica e incapacidade a nível mundial.

De acordo com a equipa da Sword Health, o investimento obtido nesta última ronda de financiamento permitirá contratar 300 novos colaboradores para acelerar o tratamento de patologias musculoesqueléticas. O financiamento também será utilizado para desenvolver novas terapias de recuperação após procedimentos cirúrgicos. Recentemente, a startup lançou o Sword +, uma plataforma que inclui um sistema de apoio 24 horas que permite aos utilizadores falar com profissionais de saúde quando precisam de tirar dúvidas, e um “guardião digital” para alertar os utilizadores de posturas incorrectas.

“Tem sido verdadeiramente gratificante ver o impacto que a Sword está a ter em milhares de pessoas em todo o mundo”, afirmou Virgílio Bento, num comunicado sobre a mais recente ronda de financiamento. O objectivo, reforça, é continuar a “construir a principal solução digital para tratamento de patologias musculoesqueléticas no mundo dos cuidados de saúde, disponível em qualquer lugar e para todos.”

O financiamento desta segunda-feira chega cerca de cinco meses depois de a empresa ter fechado uma ronda de financiamento de série C no valor de 85 milhões de dólares em Junho de 2020. Em Janeiro, a empresa tinha conseguido 25 milhões de dólares em financiamento (22 milhões de euros).

A Sword Health é uma das startups com maior crescimento nos EUA no último ano, numa altura em que a pandemia da covid-19 mostra a importância de criar sistemas para realizar consultas à distância.

Os investidores incluem a Sozo Ventures, Local Globe e Khosla Ventures.