Ministério Público reabre investigação sobre morte de Danijoy Pontes depois de ouvir a mãe do jovem

Depois de a Direcção-Geral de Serviços Prisionais (DGRSP) ter reaberto o inquérito sobre a morte de Danijoy Pontes no dia 15 de Setembro no Estabelecimento Prisional de Lisboa (EPL), na semana passada o Ministério Público (MP) reabriu a investigação sobre este caso. Alice dos Santos, mãe de Danijoy Pontes, esteve na quarta-feira no Departamento de Investigação e Acção Penal de Lisboa numa audiência com a procuradora Alexandra Catatau, que tinha arquivado o processo por considerar não existirem indícios de crime.