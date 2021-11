Midas, a gata com quatro orelhas que é um fenómeno na Internet

Midas nasceu com dois pares de orelhas e um maxilar imperfeito devido a uma mutação genética, mas tal não impediu a gata turca com quatro meses de se tornar uma sensação da Internet com mais de 98 mil seguidores nas redes sociais.

A jovem felina nasceu num quintal em Ancara ao lado de cinco irmãos e foi mais tarde adoptada por Canis Dosemeci e a sua família. Foi amor à primeira vista e, preocupados que a sua condição única a impedisse de encontrar um lar, quiseram ficar com ela.

“Nunca pensámos em comprar um gato, só queríamos resgatar um da rua, e quisemos adoptá-la”, disse Dosemeci, que também tem dois golden retriever, Zeyno e Suzy, que fazem companhia à gata em casa.

Midas, cujo nome foi inspirado no mítico rei da Frígia, que tinha orelhas de burro mas transformava tudo o que tocava em ouro, tornou-se famosa na Internet por causa das publicações nas redes sociais da sua vida diária com Suzi e Zeyno.

Embora a aparência possa ser invulgar, a condição não afecta a sua saúde ou audição, segundo o veterinário Resat Nuri Aslan. O que distingue Midas é que todas as suas orelhas estão ligadas ao canal auditivo.

Dosemeci espera que a popularidade de Midas consiga persuadir as pessoas a adoptar animais de estimação em vez de os comprar nas lojas.

“As pessoas estão tão surpreendidas, que não conseguem acreditar”, disse Dosemeci. “Todos querem vir vê-la, ou querem fotografias. Algumas também a acham assustadora, mas geralmente acham-na simpática.”