Negócios, comissões e ligações: as suspeitas que recaem sobre Pinto da Costa e filho

O presidente do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, e o filho, Alexandre, nem sempre tiveram as melhores relações. As costas estiveram voltadas entre os dois durante longos anos, mas um cancro no pulmão, que obrig Alexandre a ser operado, voltaria a reaproximar a família Pinto da Costa. A influência de Alexandre no presidente mais titulado da história é tema tabu no Dragão, com o dirigente portista a negar por diversas vezes acusações de conflitos de interesse. “O meu filho não faz negócios com o FC Porto”, chegaria a dizer, já em 2020. A alegada influência crescente de Alexandre no clube seria um dos motivos que contribuiu para a saída do vice-presidente Antero Henriques em 2016, depois de 26 anos nos “dragões”. Esta segunda-feira, pai e filho foram alvo de buscas e o PÚBLICO explica-lhe o que está em causa neste caso.