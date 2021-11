Ainda há 3500 alunos sem professor de informática. Há semanas que nenhum é colocado

A Informática continua a ser a disciplina onde há maiores dificuldades em encontrar professores, dois meses após o início do ano lectivo. Nenhum dos 326 docentes contratados na reserva de recrutamento desta sexta-feira é desta especialidade. Há semanas que a situação se repete. Pelas contas da Federação Nacional de Professores (Fenprof), são ainda 3500 os alunos sem aulas a esta disciplina. No total, cerca de 20 mil estudantes não têm professor, situação que não se alterou com as colocações desta semana.