No Dia da Memória Trans, alguns textos a não esquecer

Assinala-se este sábado, 20 de Novembro, o Dia da Memória Trans. Mote para uma manifestação co-organizada pelas organizações Transmissão, Rede Ex-Aequo, Casa T, Anémona e Acção pela Identidade, que sai à rua pelas 13h30 no Largo do Intendente em direcção à Praça do Município, para “lembrar e celebrar a vida de todas as pessoas trans mortas por violência transfóbica”, referem em comunicado. E mote para relembrar alguns textos do P3.

A saúde das pessoas transgénero “não pode estar entregue a sortes e privilégios” — nem a crowdfundings

As demoradas listas de espera do SNS fazem com que os jovens trans se virem para campanhas de angariação de fundos. Guadalupe Amaro reuniu 15 mil euros em três dias para uma cirurgia de redesignação sexual. “Foi ‘bué’ lindo”, contou ao P3. Como se lhe estivessem “a sarar as feridas”. Mas esta não deve ser a solução: “Uma questão de saúde que afecta tanto a comunidade ‘trans’ não pode estar entregue a sortes e a privilégios”, defende. E garante: “Falta mais investimento público” no SNS.

Elas não se anulam para sobreviver. As mulheres trans exigem “existir com felicidade”

Alice, Leonor e Júlia são jovens trans que querem mostrar que o género “não se reduz a uma vagina”. Alertam para os obstáculos que surgem em diversas áreas, desde logo no acesso aos cuidados de saúde. “Primeiro que tudo é preciso batalhar para conquistar um corpo, que é algo garantido para outras pessoas”, refere Alice. E apesar do direito à autodeterminação da identidade e expressão de género ter sido reconhecida em Portugal em 2018, continua a haver “uma lacuna entre o que é escrito e as práticas que hoje acontecem”.

Gil Rodrigues: mudar os pronomes não tem de ser um “puzzle mental”

Gil iniciou a transição no final da adolescência. Agora, considera-se um privilegiado: é branco e parece rapaz, o que à partida pode evitar abusos tão frequentemente sofridos por pessoas trans. Mas não esquece as agressões diárias a que esta comunidade está sujeita: uma visita ao médico por causa de um pé partido pode tornar-se num questionário infindável. “Nós estamos literalmente só a tentar viver a nossa vida. E eu acho que isso é a coisa mais vulnerável e menos ameaçadora que pode existir.”

Foi um dos intervenientes da série Nada contra, mas, um conjunto de testemunhos na primeiro pessoa para ver ser preconceitos e sem “mas”.

Para os jovens trans, ir à escola é “uma batalha”: “Tinha medo que me agredissem”

“A função da escola é ajudar a que não doa tanto”, defende Nicolas Silva, que assim se assumiu aos 16 anos. Para os jovens trans, há situações de violência dentro das escolas que os fazem faltar às aulas ou mesmo chumbar de ano. Garantem que a legislação é fundamental para “garantir inclusão”, para evitar o que actualmente acontece: “Os alunos ficam à mercê do bom senso de cada escola. É uma questão de sorte.”

Trans(ition): são transgénero e só desejam ser felizes no seu corpo

“Será que as pessoas trans teriam de realizar uma transição efectiva se o seu género de nascimento não fosse, para a sociedade, algo tão restritivo?”, pergunta Reme Campos. A espanhola dá a conhecer, através de um projecto fotográfico, rostos e percursos pessoais e íntimos de pessoas trans e não-binárias em processo de transição de género. A ideia, refere, é “encorajar os adolescentes a reflectir sobre a forma como desejam apresentar-se ao mundo”.

Só as pessoas trans ou não binárias é que devem referir os seus pronomes? Um mini guia inclusivo

Que papel têm os pronomes quando conversamos com alguém ou sobre alguém? “É como comunicamos e nos ligamos às outras pessoas.” Como perguntar quais os pronomes da pessoa? “Que pronomes é que usas? Literalmente assim.” Porque é importante usar os pronomes correctos? Porque, se não os usarmos, vamos “invalidar a identidade daquela pessoa”. Um mini guia para nos ajudar a ser mais inclusivos. E também vale a pena conhecer o novo pronome não binário que um dicionário francês criou.