Proposta emblemática de Biden aprovada na Câmara dos Representantes

O pacote de quase dois biliões de dólares, para investimentos na próxima década em áreas como a saúde, a educação e o combate às alterações climáticas, foi aprovado só com os votos do Partido Democrata.

Ao fim de meses de negociações que ameaçaram a união do Partido Democrata à volta das principais propostas do Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, a Câmara dos Representantes norte-americana aprovou, esta sexta-feira, um pacote histórico de quase dois biliões de dólares em investimentos e incentivos em áreas como a saúde, a habitação, a imigração e o combate às alterações climáticas.

Em mais um exemplo das profundas divisões que têm marcado a política dos EUA na última década, a proposta foi aprovada com 220 votos a favor e 213 contra, com um único congressista a votar de forma distinta da maioria do seu partido –​ Jared Golden, um democrata do estado do Maine, já tinha dito que ia opor-se à aprovação por discordar de uma cláusula que permite um aumento das deduções fiscais, em benefício dos cidadãos com maiores rendimentos.

A proposta, conhecida como “Build Back Better" (construir novamente e melhor), foi a maior promessa de Biden durante a campanha eleitoral de 2020, e chegou à fase final de negociações duas semanas depois de o Partido Democrata ter sofrido pesadas derrotas eleitorais em vários estados.

No início do mês, os democratas perderam os cargos de governador, vice-governador e procurador-geral no estado da Virgínia, uma derrota que alguns analistas atribuíram, em parte, à incapacidade do Partido Democrata para aprovar as principais promessas do Presidente norte-americano.

A confirmar-se a aprovação do plano de reformas sociais de Biden pelo Congresso dos EUA (depois da passagem pela Câmara dos Representantes, esta sexta-feira, fica a faltar a aprovação no Senado, nos próximos dias), será o terceiro pacote de investimentos públicos a ser aprovado desde a tomada de posse da nova Administração norte-americana.

Em Março, foi aprovado um plano de resposta à pandemia de covid-19; e, há duas semanas – apenas três dias depois das derrotas eleitorais do Partido Democrata na Virgínia –, foi aprovado o pacote de reforma das infra-estruturas, já promulgado pelo Presidente Biden.

No primeiro caso, o pacote de 1,9 biliões de dólares (1,7 milhões de milhões de euros, ou trillions nos EUA) destinava-se a gastos a curto prazo, para ajudar as famílias a enfrentar os efeitos da pandemia.

As outras duas propostas – de um bilião de dólares (900 mil milhões de euros) para a construção e renovação de infra-estruturas; e de 1,85 biliões de dólares (1,6 milhões de milhões de euros) para reformas sociais e combate às alterações climáticas – são investimentos para os próximos dez anos.

Segundo as contas da Casa Branca, a factura de quase três biliões de dólares (2,6 milhões de milhões de euros) na soma das duas propostas mais emblemáticas da Administração Biden será paga pelo aumento de impostos às grandes empresas e aos mais ricos – um escalão que começa nos 400 mil dólares de rendimento anual.

Entre as principais medidas da proposta de reformas sociais destacam-se o financiamento do ensino pré-escolar gratuito para todas as crianças; a limitação a 7% do rendimento familiar dos gastos com a saúde e educação das crianças até aos cinco anos; a expansão dos programas de alimentação gratuita para crianças nas escolas, durante o ano lectivo e nas férias de Verão; a atribuição de subsídios e deduções fiscais para incentivar a adopção de energias renováveis e compra de veículos eléctricos; a concessão de apoios à construção e renovação de habitação pública; e a expansão do acesso aos cuidados de saúde ao domicílio para os idosos.