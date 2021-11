Há dois nós essenciais na rede que suporta a divisão celular

Vamos imaginar uma rede de cabos ligados uns aos outros por vários nós e que esta sólida estrutura ajuda uma célula-mãe a dividir-se em duas células-filhas. Será que se retirarmos os nós, a rede se desfaz? Depende dos nós que tirarmos. O que uma equipa de investigadores do Instituto de Investigação e Inovação em Saúde (I3S), na Universidade do Porto, descobriu foi que há uma combinação específica de dois destes muitos nós, um pequenino e rígido e outro grande e maleável, que fazem com que a firme rede se desfaça. E sem rede, a divisão celular não acontece.