JS faz campanha pelos feitos da “geringonça”

Numa altura em que a política de alianças pós-eleitoral do PS divide o partido, em que António Costa admite diálogo com o PSD e se prepara para avançar para a campanha eleitoral sem qualquer posição definida sobre entendimentos futuros, a JS lançou uma campanha de cartazes online a elogiar o acordo com o Bloco e o PCP que permitiu ao PS chegar ao Governo, em 2015.