Colúmbia Britânica decreta estado de emergência por causa de cheias quando se temem mais mortes

A província canadiana de Colúmbia Britânica decretou estado de emergência na sequência de uma tempestade que provocou cheias e desabamentos de terras, com militares a chegar ao local para ajudar nos esforços de retirada de residentes, garantir abastecimentos e protecção dos habitantes.

As cheias, provocadas por uma tempestade descrita como “a pior do século”, deixaram uma pessoa morta, mas as autoridades avisam que esperam que o número de vítimas mortais seja maior.

Há pelo menos três pessoas desaparecidas na região à volta de Vancouver, onde desabamentos de terras cortaram várias estradas e deixaram localidades isoladas.

“Vamos decretar restrições de viagem e assegurar que o transporte de bens essenciais e serviços médicos e de emergência possam chegar às comunidades que precisem deles”, declarou o chefe do governo da província, John Horgan. O responsável pediu ainda às pessoas que não acumulem víveres.

O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, disse que o Governo central vai ajudar na recuperação do “desastre terrível, terrível”, com o envio de pessoal da Força Aérea para o terreno, e com “muitos mais em stand-by”, prontos a partir se for necessário.

Muitas das localidades isoladas localizam-se nas montanhas e estão com temperaturas gélidas. Em Tulameen, a nordeste de Vancouver, há 400 pessoas sem poder sair do local, muitas sem energia, disse um porta-voz dos serviços locais de emergência, Erick Thompson. “Fizemos um voo de helicóptero recentemente, deixamos comida”, disse à emissora canadiana CBC.

Em Hope, a leste de Vancouver, havia relatos de que a comida estava prestes a esgotar-se e um quarto dos 6000 habitantes estava à procura de abrigo, disse o pastor Jeff Kuhn. Cerca de cem voluntários passaram a noite num templo sikh a preparar refeições, que foram entregues por um helicóptero que o templo alugou, contou o responsável do local, Narinder Singh Walia.

As cheias são a segunda calamidade relacionada com a meteorologia a atingir a Colúmbia Britânica nos últimos meses. Na mesma região, ocorreu um grande incêndio que destruiu uma vila inteira no final de Julho.

“São acontecimentos extraordinários nunca registados, nunca imaginados”, disse Horgan. Mas “sabemos que a probabilidade aumentada de tempestades intensas se deve à crise climática”.