O novo designer da Bottega Veneta foi “criado” pela Calvin Klein

O nome, provavelmente, pouco dirá a quem anda fora do circuito. Mas Matthieu Blazy, de 37 anos, está longe de ser um novato: começou a trabalhar para Raf Simons na marca homónima, passou pela Maison Martin Margiela, foi designer sénior na Céline e esteve três anos na Calvin Klein a desenhar colecções de homem e mulher sob a protecção novamente de Raf Simons, que o descreveu como um “génio com pessoas” e “pronto a liderar”.

Agora, Blazy, que, em 2014, a revista The Cut apontou como “o designer mais famoso de que nunca ouviu falar”, assume os comandos da Bottega Veneta — e pouca gente se queixará por estes dias de nunca ter ouvido falar deste criador nascido em Paris e que estudou na Escola Nacional de Artes Visuais de La Cambre, Bruxelas.

Já as expectativas são elevadas. Para François-Henri Pinault, presidente e CEO da Kering, conglomerado a que a Bottega Veneta pertence, a “riqueza da experiência e ampla bagagem cultural do sr. Blazy permitir-lhe-á dar o seu impulso criativo à tarefa de levar por diante o legado da Bottega Veneta”. Já o director executivo da casa cuja criação passa para as mãos de Blazy, Leo Rongone, considerou que “a nomeação de Matthieu irá aumentar ainda mais a relevância moderna da nossa marca e acelerar o nosso crescimento, preservando ao mesmo tempo os valores” centrais da marca.

E para Matthieu Blazy, cujo currículo sugere uma estética fresca e um gosto especial por tudo o que é feito de forma artesanal, esses valores não são uma novidade: desde 2020, que estava a trabalhar com Daniel Lee como director de design de colecções de pronto-a-vestir na Bottega Veneta.

A saída de Daniel Lee do cargo de director criativo da Bottega Veneta foi anunciado a 10 de Novembro num comunicado que esclarecia ter sido uma “decisão conjunta”. Porém, o sector recebeu a notícia com alguma perplexidade pelo facto de o britânico estar à frente dos destinos da marca há apenas três anos e por, nesse período, ter somado alguns sucessos.