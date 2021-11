Incêndio num prédio em Chelas provoca 11 feridos ligeiros

Um incêndio que aconteceu esta manhã, numa habitação de um prédio em Chelas (Lisboa), resultou em 11 feridos ligeiros. Entre eles estão um bebé de três meses, que foi levado para o Hospital Dona Estefânia, e três agentes da PSP, os quais foram transportados para o Hospital de São José, revela Paulo Reis, operador do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, ao PÚBLICO.

Os feridos encontram-se com um quadro clínico estável e Paulo Reis acredita que o seu encaminhamento para hospitais foi por “precaução”. Os problemas nas pessoas afectadas devem-se, na sua maioria, à inalação de fumos.

O alerta foi dado pelas 9h25 e o fogo ficou controlado às 9h56. Os bombeiros retiraram-se do local às 11h53. O operador do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa diz que ainda não são conhecidas as causas do incêndio.