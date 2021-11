Famalicão vai oferecer árvores aos seus cidadãos

Com a época natalícia cada vez mais perto, a Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão decidiu, mais uma vez, presentear os cidadãos com uma árvore. A campanha de adopção de árvores e arbustos vai decorrer este sábado, dia 20 de Novembro, entre as 15h00 e as 17h30, na Praça - Mercado Municipal. A iniciativa insere-se, como já é costume, no âmbito das comemorações do Dia da Floresta Autóctone, que se assinala a 23 de Novembro.

Durante a campanha serão oferecidos 2.400 árvores e arbustos de 14 espécies diferentes, nomeadamente dois tipos de alecrim (Rosmarinus officinalis e Rosmarinus officinalis prostratus), alfazema (Lavandula angustifolia), amendoeira (Prunus dulcis), azevinho (Ilex aquifolium), limonete (Aloysia triphylla), marmeleiro (Cydonia oblonga), medronheiro (Arbutus unedo), oliveira (Olea europea), pereira (Pyrus communis), rosmaninho (Lavandula stoechas), tomilho (Thymus vulgaris), tomilho-limão (Thymus citriodorus) e urze (Erica cinerea).

O objectivo da iniciativa, segundo comunicado da autarquia, é que “cada pessoa adopte uma árvore de uma forma responsável e consciente, aprendendo a cuidar deste ser vivo tão importante para a vida do nosso planeta”.

Com esta campanha, a câmara pretende incentivar os munícipes a plantarem uma árvore ou um arbusto à sua escolha no jardim ou varanda da sua casa, mas tendo em consideração as necessidades de cada planta. Para isso, será distribuída informação sobre como cuidar da espécie adoptada, de acordo com o porte, tipo de folha e exposição solar.

O projecto municipal 25 mil árvores para 2025​, no qual está inserida a campanha, tem como finalidade reabilitar aproximadamente 25 hectares do território concelhio através da plantação de 25 mil árvores e arbustos nativos da região. O Parque da Devesa, em Famalicão, vai ter mais 730 árvores até ao final deste mês.