Sonae Sierra cada vez mais voltada para a gestão de fundos imobiliários donos de supermercados ou hospitais

Empresa do universo Sonae garante que os centros comerciais continuam a ser o negócio principal, mas as novas apostas passam actuamente pela gestão de activos com diferentes usos imobiliários.

A promoção e gestão de activos destinados a escritórios, habitação, supermercados, hotéis ou mesmo hospitais. Está tudo em aberto nas novas apostas da Sonae Sierra para a Europa, um mercado que está “maduro” no segmento de centros comerciais, e, por isso mesmo, onde “as oportunidades de crescimento são muito reduzidas” neste segmento. Na apresentação da nova estratégia da empresa, Fernando Guedes de Oliveira, líder do ramo de negócios imobiliário do grupo Sonae (companhia proprietária do PÚBLICO), deixou a garantia de que a empresa não está a sair do negócio de centros comerciais, que constituiu a sua génese, mas “as novas avenidas de crescimento são outras”.

E apenas para aguçar o apetite, referiu que esta quinta-feira será anunciada uma parceria com a Nos, naquele que será o primeiro projecto de cidades inteligentes, deixando a restante informação para amanhã.

A nova estratégia da Sonae Sierra, aprovada no final de 2020 pelos accionistas – a Sonae SGPS (80%) e o Grosvenor Group (20%) – assenta em novos negócios, com destaque para a gestão de fundos de investimento que investem em activos imobiliários diversificados. Este foi mesmo o primeiro pilar, em quatro, apresentado num encontro com jornalistas, realizado no Porto.

A empresa, que diz ter oito mil milhões de euros de activos sob gestão, quer acrescentar a este universo mais dois mil milhões, até 2025. A maioria dos activos são na área comercial, mas a aposta na diversificação quer passar dos actuais mil milhões fora desta área para três mil milhões de euros nos próximos quatro anos.

Os projectos imobiliários fora dos centros comerciais passam por habitação e escritórios, como o projecto em curso na Avenida da Liberdade, em Lisboa, ou a criação de uma nova torre de escritórios no Centro Colombo, na mesma cidade.