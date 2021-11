Portugal na vanguarda da produção de insectos para a indústria alimentar? Há 38 entidades a trabalhar para isso

Um consórcio formado por 38 entidades nacionais, onde se incluem empresas de distribuição, da indústria alimentar e farmacêutica, da produção de insectos, e universidades, entre outras, dá uma dimensão considerável à iniciativa, mas os restantes números da Agenda InsectERA são igualmente ambiciosos: investir 57,4 milhões de euros para colocar Portugal na vanguarda da indústria da produção de insectos para alimentação animal e humana, indústrias da cosmética e dos bioplásticos.

E como se concretiza esse objectivo? De acordo com informação divulgada pelo consórcio, através da “implementação de três novas fábricas de produção de insectos, uma fábrica de produção de quitosano [extraído de animais e usado na alimentação humana], um centro investigação & desenvolvimento em biorremediação [soluções de valorização de resíduos orgânicos] e um centro logístico”. Incluídos estão ainda sistemas de climatização, equipamentos de laboratório de controlo de qualidade, embalamento e instalação de painéis solares.

Num horizonte de quatro anos, o consórcio “prevê alocar 25,6 milhões de euros a I&D e 29,5 milhões de euros em investimento produtivo, contemplando ainda montantes relevantes para recursos humanos, qualificação e internacionalização das organizações envolvidas e promoção dos resultados”. A informação conta de um comunicado da Agenda InsectERA, que acrescenta que o financiamento directo do consórcio ascenderá a 19,3 milhões de euros. O restante poderá vir do programa das Agendas Mobilizadoras do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), a que o consórcio se candidatou.

Com o investimento previsto, a Agenda InsectERA prevê “atingir a industrialização de, pelo menos, 43 novos produtos e serviços à base de insectos para o mercado”, gerar receitas de 23 milhões de euros e criar 140 novos postos de trabalho em 2025, ano de conclusão do investimento.

De acordo com Daniel Murta, porta-voz da Agenda InsectERA e CEO da Ingredient Odissey SA, empresa que integra o consórcio, “os insectos são uma solução que vem reforçar a sustentabilidade ambiental no sector agro-alimentar, trazendo mais eficiência à cadeia de valor e maior respeito pela utilização de recursos naturais”. Citado no comunicado, o responsável acrescenta que “este é um investimento estratégico, podendo tornar-se num marco histórico, uma vez que permite que Portugal se afirme num sector inovador actualmente dominado por outros países”.

Nuno Soares, responsável de outra empresa participante, a INOVA+, refere que “a submissão do projecto no quadro do PRR representa uma janela de oportunidade para apostar em novos nichos e áreas de mercado com potencial disruptivo e aproximação aos países europeus pioneiros nesta área.”

Constituída em 2021, a Agenda InsectERA integra os fabricantes nacionais de insectos Ingredient Odissey, Cricket Farming Company Co, Thunder Foods, as indústrias e distribuidores Auchan Retail Portugal, Mendes Gonçalves, Mesosystem, Nutrifarms, PetMaxi, Savinor, Silvex, Solfarcos, Sorgal. Os fornecedores de matéria-prima, tecnologias e serviços Agromais, APISB&O Technology, INOVA+, Falcão e Cunha, Figueiredo, Torres, Guerreiro & Assoc., Sense Test, as ENSIIs B2E CoLab, Colab4Food, FeedInov, InnovPlantProtect CoLab, CIIMAR, Egas Moniz. Estão envolvidas as universidades Nova de Lisboa e do Porto, de Aveiro, e Católica Portuguesa, o INEGI, INESC TEC, INIAV, INL, os institutos politécnicos de Beja, Superior Técnico, IST-ID, e as associações Agrotejo, IACA, APBio e a DGAV.

Ainda de acordo com o comunicado divulgado, “até 2030, estima-se uma produção de 260 mil toneladas de produtos à base de insectos na Europa, entre os quais insectos inteiros, ingredientes de insectos e produtos incorporados com insectos comestíveis”. E no sector europeu da alimentação para animais, “a previsão é de uma produção de 500 mil toneladas em 2030, quando até ao início de 2021 eram produzidas apenas 10 mil toneladas de ração à base de proteína de insectos”.

No passado mês de Maio, a União europeia autorizou a produção de farinha a partir de larvas de escaravelho para consumo humano pelos Estados-membros da União Europeia. Trata-se da primeira autorização de comercialização de produtos derivados de insectos na UE.

Em Portugal, a Direcção-Geral da Alimentação e Veterinária autorizou, ainda dentro de um período de transição, a venda e consumo de produtos que contenham sete espécies de insectos, entre as quais duas espécies de grilo, um besouro, duas espécies de larvas e duas de gafanhotos.