Quarta, na TV: entre corrupção e ganância, heróis de guerra e laços que ela não quebra

CINEMA

Diamante de Sangue

Fox Movies, 19h

Serra Leoa, anos 1990. Um diamante raro pode mudar ou destruir a vida de dois africanos: Danny Archer, um ex-mercenário que troca diamantes por armas e quer livrar-se do círculo de violência e corrupção que o engoliu, e Solomon Vandy, um pescador que quer salvar a mulher e as filhas dos campos de refugiados e libertar o filho do destino de criança-soldado. Protagonizado por Leonardo DiCaprio e Djimon Hounsou, ambos nomeados para os Óscares, o filme é dirigido por Edward Zwick e tem fotografia do português Eduardo Serra.

O Herói

Cinemundo, 21h10

Premiado no Festival de Sundance, um filme dramático de Zezé Gamboa, com Milton Coelho, Oumar Makéna Diop e Patricia Bull no elenco. Depois de mais de três décadas mergulhada na guerra, Angola tem a difícil missão da reconstrução pela frente. Mas a lei do mais forte continua a vigorar. E um herói de guerra mutilado por uma mina vagueia pelas ruas de Luanda à procura de trabalho.

Syriana

Hollywood, 21h30

Realizado por Stephen Gaghan, um complexo thriller político, nos meandros das intrigas e da corrupção na indústria petrolífera. Das jogadas de bastidores em Washington até às vidas dos homens que trabalham nos poços, as histórias entrelaçam-se para mostrar as consequências humanas da ganância. Num país do Golfo, o príncipe Nasir rompe com a há muito estabelecida ligação aos interesses americanos, quando concede os direitos de prospecção à oferta mais alta – neste caso, aos chineses. É um enorme golpe para a Connex, a empresa que detinha esses direitos. Entretanto, a Killen, uma pequena companhia, propriedade de Jimmy Pope (Chris Cooper), ganha direitos de prospecção numa zona do Cazaquistão, o que a torna muito atractiva para a Connex. Quando as duas se fundem, o negócio atrai atenções e é chamada uma firma jurídica para averiguar. É também aqui que entra em cena Bob Barnes (George Clooney num desempenho premiado com o Óscar e o Globo de Ouro de melhor actor secundário), um veterano da CIA cujo último trabalho será o assassinato do príncipe Nasir.

INFORMAÇÃO

Grande Entrevista

RTP3, 23h30

Catarina Martins, deputada e coordenadora do Bloco de Esquerda, é entrevistada pelo jornalista Vítor Gonçalves. As razões do chumbo do Orçamento do Estado, as consequências para o partido nas eleições legislativas antecipadas e a disponibilidade para apoiar um novo Governo são as principais questões levantadas.

TALK-SHOW

Cá por Casa com Herman José

RTP1, 23h17

A “casa” de Herman José é visitada por Ana Garcia Martins e Beatriz Gosta, a propósito dos espectáculos que vão dar, em breve, com o anfitrião; pelo músico João Pedro Pais, na iminência de grandes concertos; pelo fadista Pedro Flores, que está a promover o disco de estreia homónimo; pela cantora Guera, nova encarnação artística de Susy; e por Marlene Vieira, Óscar Geadas e Vítor Sobral, chefs-jurados do novo Masterchef Portugal, que chega no sábado à RTP1. Também por aqui passam José Esteves, Zé Manel e Futre a trocar galhardetes desportivos e Maximiana a promover produtos online, ao lado de Maria Lisboa e Maria Helena.

DOCUMENTÁRIOS

José-Augusto França - Liberdade Cor de Homem

RTP2, 22h57

O historiador José-Augusto França (1922-2021), referência da cultura e das artes visuais portuguesas, é o alvo deste trabalho de Ricardo Clara Couto e Nuno Costa Santos. A vida e obra do professor e escritor são trazidas à luz a partir de uma entrevista dada pelo próprio, intercalada com depoimentos de pessoas próximas, leituras feitas por Ruy de Carvalho e animações.

Simple as Water

HBO, streaming

Estreia. A documentarista Megan Mylan, oscarizada em 2009 por Smile Pinki, é a realizadora deste olhar íntimo sobre os laços que unem famílias que a guerra na Síria afectou, separou, deslocou. Segue-as nos seus movimentos, face ao desconhecido, aos obstáculos à reunião, às condições a que se sujeitam, ao esforço por se integrarem, às saudades – um limbo desenraizado, mas onde os ditos laços persistem e se tornam a força para continuar.