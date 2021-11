Internamentos por covid-19 aumentam, mas são seis vezes menos do que há um ano

A curva da pandemia está novamente numa trajectória ascendente, mas ainda muito longe dos valores atingidos nos períodos mais críticos de 2020. Há dez dias consecutivos que o número de pessoas internadas com covid-19 sobe, mas, há precisamente um ano, havia 2614 doentes nos hospitais, mais de seis vezes o valor actual (406) deste indicador. A mesma coisa sucede nos cuidados intensivos: há agora 80 pessoas nestas unidades, cinco vezes menos do que as 426 que constavam do boletim epidemiológico do dia 16 de Novembro de 2020.